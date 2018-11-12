Карелия оказалась внизу рейтинга по доступности аренды жилья

Аренду квартиры без серьезного ущерба для семейного бюджета себе может позволить лишь 30,1% семей в Карелии – это один из самых низких показателей по сравнению с другими регионами Северо-Запада.

В среднем, по России арендовать жилье без особого ущерба для семейного бюджета может позволить себе 35,9% семей. В общероссийском рейтинге Карелия оказалась на 54 месте, вопреки общей тенденции, согласно которой лидерами стали регионы, расположенные на севере России.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".