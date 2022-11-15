Карелия остается в числе региональных «лидеров» по числу мошенничеств

Карелия вошла в первую десятку российских регионов с высоким уровнем зарегистрированных мошенничеств на 100 тысяч населения, сообщается на портале правовой информации Генпрокуратуры РФ.

Уровень зарегистрированных фактов мошенничества на 100 тысяч населения составил в Карелии 268,1, что превышает даже показатели Москвы - 258,2.

Самый высокий уровень афер за 10 месяцев зарегистрировали в Коми (296,8) и Мурманской области (295,1).