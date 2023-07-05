Карелия отдаст Запорожской области подержанную иномарку

Военно-Гражданской администрацией Васильевского района Запорожской области получит в подарок от Карелии автомобиль.
Легковой автомобиль SkodaSuperb 2013 года выпуска с четырьмя шинами и аккумулятором передадут в государственную собственность Запорожской области для последующего закрепления на праве оперативного управления за Военно-Гражданской администрацией Васильевского района Запорожской области. Такое распоряжение дал глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщает «Московский комсомолец в Карелии».
«Распоряжение дано главой Карелии 30 июня на основании обращения главы Военно-Гражданской администрации Васильевского района Запорожской области от 22 июня», - пишет издание.
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