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Карелия отправила в Китай более 9 тысяч тонн бумаги

Новости. Общество
13:12, 08 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Четыре контейнерных поезда с бумагой отправлены из Карелии в Китай, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Сформированы и отправлены в Китай первые контейнерные поезда с продукцией экспортера газетной бумаги ООО "Карелия Палп" и Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. 

В апреле 2020 года со станций Нигозеро и Сегежа было отправлено четыре прямых контейнерных поезда через станцию Забайкальск на территорию Китая. Общий объем погруженной продукции составил более 9,1 тысяч тонн или 308 контейнеров. Протяженность маршрута – более 7 тысяч км. В мае 2020 года с продукцией указанных предприятий в Китай планируется отправить 8 контейнерных поездов.

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