Карелия поднялась на 9 пунктов в рейтинге регионов РФ по состоянию инвестиционного климата

Карелия заняла 47 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, на основания которого федеральные власти оценивают ситуацию в регионах страны.

Как сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики, за год Карелия поднялась в рейтинге на 9 пунктов.

Показатели Национального рейтинга оценивались по 4 направлениям: "регуляторная среда", "институты для бизнеса", "инфраструктура и ресурсы", "поддержка малого предпринимательства".

В каких направлениях показала рост Карелия, читайте в материале деловой инернет-газеты "Вести Карелии".