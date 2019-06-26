10:58, 26 Июня 2019
Карелия поднялась на 9 пунктов в рейтинге регионов РФ по состоянию инвестиционного климата
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Карелия заняла 47 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, на основания которого федеральные власти оценивают ситуацию в регионах страны.
Как сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики, за год Карелия поднялась в рейтинге на 9 пунктов.
Показатели Национального рейтинга оценивались по 4 направлениям: "регуляторная среда", "институты для бизнеса", "инфраструктура и ресурсы", "поддержка малого предпринимательства".
В каких направлениях показала рост Карелия, читайте в материале деловой инернет-газеты "Вести Карелии".
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