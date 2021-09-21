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Карелия появилась на карте питания России

Новости. Общество
09:42, 24 Сентября 2021
фото: здоровое-питание.рф/karta-pitanya/

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Роспотребнадзор представил интерактивную Карту питания России, на которой есть и Карелия.

Роспотребнадзор объявил о запуске раздела «Карта питания России» на сайте «здоровое-питание.рф».

«Это уникальная база данных по культуре питания российских регионов, представленная в интерактивном формате», — заявляет ведомство. 

На карте указана статистика по потреблению белков, жиров, углеводов; средняя калорийность рациона; распространенность заболеваний, связанных с неправильным питанием и так далее. Там же представлены рецепты местных блюд.

«Карта питания России — новый уникальный инструмент проекта „Здоровое питание“, позволяющий в наглядной форме получить информацию про жителей нашей страны и их традиции, познакомиться с особенностями жизни и пищевых привычек в различных регионах», — сообщает Роспотребнадзор.

На сайте опубликована информация о Карелии. 

«Республика Карелия известна своими рыбными реками и озерами, лесами и дикорастущими лакомствами. Грибы и ягоды здесь появляются в конце лета — начале осени. Влажный климат не позволяет вести активно сельское хозяйство — слишком много осадков и долгие зимы. Зато разводить рыбу здесь можно круглый год. А некоторые фермеры разводят оленей, которые неприхотливы к погодным условиям. Соответственно, традиционная кухня основывается на богатстве озер и рек», — говорится на сайте о республике.

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