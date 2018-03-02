Карелия получила награду National Geographic Traveler Awards

Республика заняла второе место в номинации "Российский приключенческий отдых" туристской премии National Geographic Traveler Awards 2017.

По данным министерства культуры республики, Карелия пропустила вперед только Алтайский край.

Третье место занял Камчатский край. Победитель и призеры были определены по результатам открытого онлайн-голосования на официальном сайте журнала National Geographic Traveler.

Премия присуждается за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. Конкурс National Geographic Traveler Awards 2017 позволяет ежегодно выявлять лучшие места для отдыха, привычного каждому, и открывает новые туристические горизонты. Это вдохновляет на новые путешествия не только «начинающих", но и путешественников "со стажем".