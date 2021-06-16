Карелия получит 1,4 миллиарда рублей на реконструкцию дороги Олонец-Вяртсиля

Федеральные средства позволят завершить ремонт 15-километрового участка популярной туристической трассы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 6,9 миллиарда рублей на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. Финансовую поддержку получат шесть субъектов федерации, в том числе и Карелия. Республике из выделенной суммы достанется около 1,4 миллиарда рублей, которые пойдут на ремонт 15-километрового участка дороги Олонец-Вяртсиля.

Как пояснили в правительстве Карелии, реконструкция этой дороги начата в 2019 году в рамках Федеральной целевой программы развития республики. Работы выполняют специалисты ЗАО «ВАД». Дорога Олонец-Вяртсиля активно используется как жителями республики, так и туристами, поскольку это – один из путей к популярному горному парку «Рускеала», пролегающий по живописному побережью Ладожского озера.