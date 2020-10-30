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Карелия получит дополнительные средства на оснащение лабораторий для диагностики COVID-19

Новости. Общество
14:06, 31 Октября 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более одного миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.

Принятие документа позволит обеспечить оснащение (дооснащение) в 84 субъектах Российской Федерации (за исключением Москвы) не менее одной лаборатории медицинских организаций оборудованием для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это позволит увеличить точность диагностики COVID-19, увеличить охват населения высокочувствительными методами диагностики, а также повысить выявляемость новой коронавирусной инфекции среди населения Российской Федерации, сообщили в правительстве РФ.

"Деньги поступят из резервного фонда правительства и будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения", — отметили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Карелии.

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