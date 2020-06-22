Карелия получит миллиард рублей на ремонт дорог

Карелия получит дополнительные средства для строительства и ремонта дорог и дорожной инфраструктуры, сообщили в правительстве республики.

Более миллиарда рублей выделены из резервного фонда правительства России для дополнительного финансирования дорожной деятельности в Карелии – такое решение принято в Москве.

500 миллионов рублей предназначены на продолжение работ по реконструкции дороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта», 400 миллионов – на дальнейшее строительство новой автодороги «Великая Губа – Оятевщина". Увеличение финансирования позволит ускорить темпы работ на обоих объектах.

Еще 170 миллионов рублей направляются на капитальный ремонт моста через Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске: проектно-сметная документация для этого была разработана ранее.

Таким образом, общий объем республиканского Дорожного фонда увеличился до 7,9 млрд рублей, подобный показатель достигнут впервые. Например, в 2017 году объем фонда составлял 3,8 миллиарда рублей.