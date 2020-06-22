890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места 1
22.06.2020 16:40
Парфенчиков предложил предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" 7
22.06.2020 12:32
Хозяева популярного туристического места в Карелии остались без дома (ФОТО) 1
22.06.2020 12:46
"В Сортавале воцарилось безвластие, в городе нет руководителя" 14
22.06.2020 12:58
ГИБДД рассказала подробности происшествия под Петрозаводском, где горит грузовик
22.06.2020 14:52
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске 5
22.06.2020 16:07

Карелия получит миллиард рублей на ремонт дорог

Новости. Общество
07:50, 23 Июня 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Карелия получит дополнительные средства для строительства и ремонта дорог и дорожной инфраструктуры, сообщили в правительстве республики.

Более миллиарда рублей выделены из резервного фонда правительства России для дополнительного финансирования дорожной деятельности в Карелии – такое решение принято в Москве.

500 миллионов рублей предназначены на продолжение работ по реконструкции дороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта», 400 миллионов – на дальнейшее строительство новой автодороги «Великая Губа – Оятевщина". Увеличение финансирования позволит ускорить темпы работ на обоих объектах.

Еще 170 миллионов рублей направляются на капитальный ремонт моста через Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске: проектно-сметная документация для этого была разработана ранее.

Таким образом, общий объем республиканского Дорожного фонда увеличился до 7,9 млрд рублей, подобный показатель достигнут впервые. Например, в 2017 году объем фонда составлял 3,8 миллиарда рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 20
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»