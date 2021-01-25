Карелия закупит лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 63 миллиона

Около 2 тысяч жителей республики, имеющих проблемы с сердцем, включены в региональный регистр пациентов, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, сообщили в Минзраве Карелии.

В Карелии работает федеральная программа по обеспечению бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях граждан, перенесших инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, включая транзиторные ишемические атаки, а также прочие проблемы сердечно-сосудистой системы.

На эти цели республике из федерального бюджета на 2021 год выделены 63,6 млн рублей.

В региональный регистр пациентов, имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках этой программы, включены около 2 тысяч жителей Карелии. Эти люди не могут рассчитывать на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.

Для того чтобы получать бесплатные лекарства, пациенты должны находиться на диспансерном наблюдении в поликлиниках по месту жительства. Рецепт на препараты лечащий врач выписывает в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом России.