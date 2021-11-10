Карелия попала в число регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу.

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%. Об этом Татьяна Голикова заявила сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, пишет ТАСС.

По словам Голиковой, Москва, Московская область, республики Тыва и Карелия, Севастополь и Санкт-Петербург являются регионами-лидерами по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Она отметила, что практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях.

Как отметила вице-премьер, достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших, вакцинированных и ревакцинированных граждан, является главной задачей. По ее словам, коллективный иммунитет в стране желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80% необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн, сообщила она.

«На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета, который мы должны достичь, — 80% взрослого населения страны с учетом вакцинированных и переболевших. Мы с коллегами из регионов давно работаем в этом направлении, но на сегодняшний день видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно привить еще порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек. <…> Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, <…> говорят, что 80% недостаточно, для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь в 90-95%, мы пока оставляем планку не менее 80%», — сказала Голикова.

Ранее сообщалось, более 300 жителей Карелии за сутки заразились коронавирусом.