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Карелия попала в число регионов с самой вкусной едой

Новости. Общество
09:20, 24 Июля 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, в каких регионах России туристы ели самую вкусную еду в путешествии.

По данным опроса Tvil.ru,  большинство туристов (25,64%) ели самую вкусную еду в Крыму. Им больше всего понравились жареная барабулька, караимские кибины, жульен из мидий и рапанов. На втором месте — Краснодарский край с его кубанским борщом, шашлыком и адыгейским сыром — 19,66%. Еще 14,53% путешественников отправляются на Северный Кавказ, чтобы поесть местные шашлыки, шурпу, хычины и попить айран.

Так же, по мнению путешественников, самая вкусная еда в Башкирии (10,26%), в Татарстане (9,4%), на Дальнем Востоке (6,84%), Калининградской области (5,98%) и Свердловской области (5,13%).

Карелия заняла девятую строчку в рейтинге. За местные блюда из рыбы и калитки проголосовали 5,13% респондентов.

Ранее Петрозаводск попал в топ-10 популярных городов для путешествий всей семьей в августе.

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