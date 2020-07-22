Петрозаводск попал в топ-10 популярных городов для путешествий всей семьей в августе

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать в путешествие всей семьей августе.

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Казань, Москва, Волгоград, Краснодар, Воронеж, Калининград и Переславль-Залесский составили десятку популярных российских городов в августе, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в августе на период от 1 до 6,6 ночи и потратят на проживание от 1,2 до 5,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в августе в Калининграде, где семья заплатит 1163,6 рублей за 8,3 ночи, дороже — в Переславле-Залесском, где 3,7 ночи обойдутся туристам в 5636,5 рублей.

В Петрозаводск бронирование жилья на 6,6 ночи стоит 5140,7 рублей, в Санкт-Петербург 6,3 ночи обойдутся в 3162 рубля. В Москве провести 3,5 ночи можно за 1850,3 рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 31 августа 2020 года.

В топ-10 не вошли курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережьях.

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