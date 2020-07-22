890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начинается оглашение приговора по "делу Дмитриева" (ФОТО) 9
22.07.2020 14:18
Перебежчиком из Карелии в Финляндию оказался россиянин 3
22.07.2020 11:33
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса 5
Сегодня 06:40
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 6
Новое
Сегодня 09:13
Светофор появится у школы Петрозаводска, где родители ждали пешеходного перехода более 20 лет (ФОТО) 4
22.07.2020 13:54
Третий по счёту уходит под суд 15
22.07.2020 12:56

Петрозаводск попал в топ-10 популярных городов для путешествий всей семьей в августе

Новости. Общество
10:23, 23 Июля 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно поехать в путешествие всей семьей августе.

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Казань, Москва, Волгоград, Краснодар, Воронеж, Калининград и Переславль-Залесский составили десятку популярных российских городов в августе, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют поездки в августе на период от 1 до 6,6 ночи и потратят на проживание от 1,2 до 5,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в августе в Калининграде, где семья заплатит 1163,6 рублей за 8,3 ночи, дороже — в Переславле-Залесском, где 3,7 ночи обойдутся туристам в 5636,5 рублей.

В Петрозаводск бронирование жилья на 6,6 ночи стоит 5140,7 рублей, в Санкт-Петербург 6,3 ночи обойдутся в 3162 рубля. В Москве провести 3,5 ночи можно за 1850,3 рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 31 августа 2020 года.

В топ-10 не вошли курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережьях.

Ранее Карелия вошла в тройку самых популярных направлений для палаточного отдыха.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Чтиво

Сегодня 09:13
Личное мнение
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 6
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выразил свое мнение о приговоре Юрию Дмитриеву.
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
17.07.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»