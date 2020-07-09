890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчанин с высокой покупательской активностью опустошил чужую карту за 1,5 часа 1
09.07.2020 18:00
Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции" 20
09.07.2020 12:28
В Карелии власти планируют заставить дачников платить за мусор 13
09.07.2020 13:58
Внедорожники устроили ДТП на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)
09.07.2020 23:45
Документ без подписи 4
09.07.2020 11:56
Петрозаводский городской суд нуждается в новых кадрах 1
09.07.2020 14:02

Карелия вошла в тройку самых популярных направлений для палаточного отдыха

Новости. Общество
08:57, 10 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего отправиться с палатками по России, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте – Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в наш северный озерный край. "Бронзу" получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов.

Десять направлений для палаточного отдыха в России:

1.Крым, 30,6%;
2.Карелия, 28,13%;
3.Байкал, 12,69%;
4.Алтайский край и республика Алтай, 9,7%;
5.Краснодарский край, 9,7%;
6.Башкирия, 5,22%;
7.Красноярский край, 5,22%;
8.Тверская область, 4,48%;
9.Самарская область, 2,24%;
10.Северный Кавказ, 2,24%.

Ранее Карелия вошла в топ российских альтернатив зарубежным курортам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

09.07.2020 11:56
Обществоведение
Документ без подписи 4
Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции".
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 2
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Явка провалена 40
02.07.2020 12:55
Вся аналитика

Чтиво

09.07.2020 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»