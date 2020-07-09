Карелия вошла в тройку самых популярных направлений для палаточного отдыха

Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего отправиться с палатками по России, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте – Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в наш северный озерный край. "Бронзу" получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов.

Десять направлений для палаточного отдыха в России:



1.Крым, 30,6%;

2.Карелия, 28,13%;

3.Байкал, 12,69%;

4.Алтайский край и республика Алтай, 9,7%;

5.Краснодарский край, 9,7%;

6.Башкирия, 5,22%;

7.Красноярский край, 5,22%;

8.Тверская область, 4,48%;

9.Самарская область, 2,24%;

10.Северный Кавказ, 2,24%.

Ранее Карелия вошла в топ российских альтернатив зарубежным курортам.