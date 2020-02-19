Карелия попала в десятку отстающих регионов из-за "северных" льгот, считает Красулин

Высокие затраты работодателей на выплату северных набавок и предоставление северных отпусков сделали неконкурентоспособной экономику Карелии и привели ее в десятку отстающих регионов России.

Такое мнение высказал сегодня на заседании парламента председатель комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин.

"Вот та ситуация, что мы оказались в десятке низких регионов…Мы с одной стороны занялись популизмом – мы же платим «северные», у нас отпуск очень огромный, у нас надо заплатить раз в два года проезд (к месту отдыха и обратно – прим. ред.), у нас ветераны труда почти все жители республики, и, соответственно, мы не можем быть конкурентоспособны", - заявил Красулин.

Что он предлагает изменить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".