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Карелия попала в десятку отстающих регионов из-за "северных" льгот, считает Красулин

Новости. Общество
12:34, 20 Февраля 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
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Высокие затраты работодателей на выплату северных набавок и предоставление северных отпусков сделали неконкурентоспособной экономику Карелии и привели ее в десятку отстающих регионов России.

Такое мнение высказал сегодня на заседании парламента председатель комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин.

"Вот та ситуация, что мы оказались в десятке низких регионов…Мы с одной стороны занялись популизмом – мы же платим «северные», у нас отпуск очень огромный, у нас надо заплатить раз в два года проезд (к месту отдыха и обратно – прим. ред.), у нас ветераны труда почти все жители республики, и, соответственно, мы не можем быть конкурентоспособны", - заявил Красулин.

Что он предлагает изменить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-02-20 13:05:38
Вся Норвегия вам завидует.
Изя
2020-02-20 13:00:15
Нашли комментатора с двумя классами образования , Тьфу , бред голимый . Тошнит ((((((((((((((((((((
новый
2020-02-20 12:53:09
У депутатишек сегодня день аванса. Но не у всех. Только у тек, кому комменты отключены.
zanoza
2020-02-20 12:42:39
Что же они сегодня все сразу повылезали со своими глупостями? Нечего пенять на "северные", экономику надо поднимать развивая крупную промышленность, а не распылять средства на малый бизнес.
Изя
2020-02-20 12:47:26
zanoza, Оставь его …… , береги нервы , надеюсь скоро таких не будет :)
кир
2020-02-20 12:40:50
Это давно известно. Бабу Валю долой.
Гость
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