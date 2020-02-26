Карелия попала в конец рейтинга регионального протекционизма

Большинство российских регионов отдают госконтракты местным поставщикам, следует из Рейтинга регионального протекционизма Счетной палаты.

Рейтинг регионального протекционизма по федеральному закону о контрактной системе формируется на основе доли "внутренних" контрактов от общего объема контрактов в регионе, поясняет Счетная палата.

Рейтинг составляется по двум параметрам - количество госконтрактов со "знакомыми" поставщиками и суммы, на которые эти контракты заключены.

По итогам 2019 года в пятерку лидеров вошли Чечня (89.4%), Татарстан (85%), Дагестан (77%), Омская (76,8%) и Воронежская области (76,5%).

В числе регионов с наименьшей долей регионального протекционизма - Ненецкий автономный округ (1,4%), Мурманская область (12,7%), Севастополь (26,8%), Магаданская область (27.5%), Новгородская область (28.8%), Республика Карелия (29,8% против 34.1% в 2017 году).