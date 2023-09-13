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Карелия попала в пятерку регионов России с наименьшим неравенством в зарплате

Новости. Экономика
15:35, 14 Сентября 2023
фото: Freepik

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В 2023 году наименьшие и наибольшие зарплаты в республике в среднем различались в 4,5 раза.

За последние два года разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в России сократилась, вернувшись на доковидный уровень 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2023 году средние зарплаты 20 процентов наименее и 20 процентов наиболее оплачиваемых сотрудников отличались в 7,7 раза — 22,7 тысячи и 173,7 тысячи рублей. Среди российских регионов наименьшее зарплатное неравенство зафиксировано в Туве (разница в 3,8 раза), Калмыкии (в 4,1 раза), Магаданской области (в 4,5 раза), Карелии (в 4,5 раза) и Мордовии (в 4,5 раза).

Самая заметная разница зарплат в Москве — 9,3 раза, или более 300 тысяч рублей в денежном выражении. В первую пятерку регионов по этому показателю также вошли Астраханская область (в 7 раз), Санкт-Петербург (в 6,8 раза), Подмосковье (в 6,5 раза) и Амурская область (в 6,2 раза).

Аналитики FinExpertiza использовали данные Росстата о распределении численности работников крупных и средних предприятий по размерам заработной платы за апрель 2023 года. В заработную плату учитывались все суммы, начисленные за месяц, в том числе доплаты и регулярные премии, и включались вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера.

 «Зарплатное неравенство понемногу уменьшается за счет более высокого роста трудовых доходов у нижних и средних страт. В первую очередь это связано с существенным повышением МРОТ, очередная индексация которого в 2024 году должна способствовать дальнейшему сглаживанию неравенства в оплате труда», — объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Она также отметила, что на рост заработков повлиял дефицит персонала на рынке труда. Трубникова подчеркнула сильную региональную поляризацию в вопросах зарплатного неравенства — большинство высокооплачиваемых специалистов концентрируется в столице и других крупных городах, снижая потенциал развития малых регионов.

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