Карелия попала в топ-10 популярных направлений для отдыха в национальных парках

В День национальных парков и заповедников российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, какие именно нацпарки особо популярны у туристов этой зимой.

Сегодня, 11 января, в России отмечается День национальных парков и заповедников. Tvil.ru, опираясь на данные о размещениях туристов зимой 2022–2023 года, определил, что самый посещаемый — это Сочинский национальный парк, на который пришлось 12, 5% всех бронирований. На втором месте оказался Кисловодский национальный парк, расположенный в черте города Кисловодск и получивший 5% бронирований. Третье место занял Крымский национальный парк, большая часть которого расположена в городском округе города Алушта, собравший 3% бронирований. На четвертой и пятой строчке в рейтинге оказались Тебердинский национальный парк (Карачаево-Черкесия) и национальный парк «Куршская коса» (Калининградская область). Карелия с Водлозерским национальным парком стала шестой.

В список популярных направлений вошли также парки «Хибины» (Мурманская область), Прибайкальский (Иркутская область), «Земля леопарда» (Приморский край), Валдайский (Новгородская область).

Дешевле всего отдохнуть в Прибайкальском национальном парке, где за сутки придется заплатить в среднем 2402 рублей. Самый дорогой отдых в Водлозерском национальном парке ― 5862 рублей.