Карелия попала в топ-5 направлений для отдыха в День России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где бы они хотели отпраздновать День России.

По данным сервиса, 35 процентов россиян хотели бы поехать на праздник 12 июня в Севастополь. Второе место занял — Геленджик. Отпраздновать День России в Краснодарском крае пожелали 17,37% российских туристов. «Бронзу» получил Санкт-Петербург — 14,97% россиян планировали поехать в северную столицу 12 июня. А на четвертом месте оказалась Карелии, за которую свой голос отдали 8,98%. Нашей республике уступила Москва (8,98%).

В топ-10, по данным опроса Tvil.ru, вошли также Калининградская область (6,59%), Тверская область и Владивосток (по 3,59%), Костромская область (1,2%) и Рязанская область (0,6%).

Ранее сообщалось, туристы выбирают город в Приладожье Карелии для отдыха на День России.