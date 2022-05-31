Туристы выбирают город в Приладожье Карелии для отдыха на День России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Дню России выявил, куда можно съездить отдохнуть по стране на три дня.

По данным Tvil.ru, Сортавала попала в десятку самых популярных направлений отдыха для путешествий на День России в этом году. Топ-10 также вошли Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Ростов-на-Дону и Волгоград.

Россияне бронируют короткие поездки на три дня в июне от 2,5 до 5,8 тысячи рублей в сутки. При этом дороже всего отдых обходится для туристов в Сортавале, а дешевле - в Кисловодске.

Ранее сообщалось, День России подарит жителям страны дополнительный выходной. Отдыхать будем с 11 по 13 июня.