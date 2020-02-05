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Карелия попала в топ-5 регионов-лидеров по потреблению водки

Новости. Общество
08:30, 06 Февраля 2020
фото: © Михаил Почуев/ИТАР-ТАСС
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На одного жителя Карелии в прошлом году пришлось 9,6 литров крепкого напитка.

Наша республика заняла пятое место среди самых пьющих регионов страны. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились "Известия".

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 л на душу населения) и Магаданской областей (11,4 л), а также Коми (10,6 л), Чукотки (10 л) и Карелии (9,6 л). Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

Эти регионы традиционно лидируют и по потреблению алкоголя в целом, пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

При этом за год в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии количество выпитой водки на душу населения снизились на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, выросло — на 1% и 3% соответственно.

Вадим Дробиз подчеркнул, что в регионах-лидерах высокие средние зарплаты, что дает возможность гражданам покупать легальный алкоголь. Нелегальное спиртное не учитывается в официальной статистике.

В 2018 году Карелия также была в числе лидеров по употреблению алкоголя. Тогда на одного жителя пришлось более 25 литров спиртного.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-02-06 09:49:44
Сахалинской (12 л на душу населения) и Магаданской областей (11,4 л), а также Коми (10,6 л), Чукотки (10 л) и Карелии (9,6 л).

Те от холода пьют , а карелы от нищиты и безнадёги , 83 место в развитии даёт о себе знать .
Здесь вам не Чехия и не Финляндия ( пар-в ) , здесь спивающаяся Карелия .. И это рядом со страной занимающей 1 место в мире по качеству жизни в мире . Ужас .
кир
2020-02-06 09:44:41
Жить очень страшно. Водка - единственное, что помогает многим не сойти с ума.
Гость
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