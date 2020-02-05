Карелия попала в топ-5 регионов-лидеров по потреблению водки

На одного жителя Карелии в прошлом году пришлось 9,6 литров крепкого напитка.

Наша республика заняла пятое место среди самых пьющих регионов страны. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились "Известия".

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 л на душу населения) и Магаданской областей (11,4 л), а также Коми (10,6 л), Чукотки (10 л) и Карелии (9,6 л). Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

Эти регионы традиционно лидируют и по потреблению алкоголя в целом, пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

При этом за год в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии количество выпитой водки на душу населения снизились на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, выросло — на 1% и 3% соответственно.

Вадим Дробиз подчеркнул, что в регионах-лидерах высокие средние зарплаты, что дает возможность гражданам покупать легальный алкоголь. Нелегальное спиртное не учитывается в официальной статистике.

В 2018 году Карелия также была в числе лидеров по употреблению алкоголя. Тогда на одного жителя пришлось более 25 литров спиртного.