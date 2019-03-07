Карелия вошла в топ-5 самых пьющих регионов России

На одного жителя пришлось более 25 литров спиртного.

Около 15 литров спиртного выпил в прошлом году каждый россиянин. Это на 8,3% больше, чем в 2017 году. Самыми пьющими регионами оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области и Карелия. Там на одного жителя пришлось более 25 литров спиртного.

Рейтинг касается только потребления легального алкоголя, учтенного государственной системой ЕГАИС. Сюда не входили пиво, сидр, медовуха и подобные напитки, пишут "Известия".

В 2017 году наблюдалась схожая ситуация, правда, объемы были меньше: средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 литров на человека. Пятерка "лидеров" осталась такой же, хотя места в ней распределились несколько иначе: Сахалинская область (27,5 л), Ненецкий округ (26,7 л), Карелия (25 л), Магаданская область (24,6 л), Московская область (23,5 л).

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, до середины 2017 года в российских селах не использовали систему ЕГАИС, поэтому статистика последних лет показывает рост продаж алкоголя и увеличение среднего показателя потребления.