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Карелия попала в топ направлений для снятия стресса после самоизоляции

Новости. Общество
09:17, 30 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил направления, где лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.

Как сообщили в пресс-службе Tvil.ru, более половины туристов поедет в Крым (51.61%) восстанавливаться и лечиться, когда откроются курорты. Еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% – за озеро Байкал и 10.08% – за курорты Краснодарского края.

Также в число популярных направлений для релакс-отдыха и лечения вошла Карелия

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Комментарии

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Дима
2020-04-30 10:50:00
Карельские +7 летом окончательно добьют здоровье после двух месяцев сидения дома. А стресса здесь никогда не бывает: всё спокойно, как в могиле всегда.
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