Карелия попала в топ направлений для снятия стресса после самоизоляции

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил направления, где лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.

Как сообщили в пресс-службе Tvil.ru, более половины туристов поедет в Крым (51.61%) восстанавливаться и лечиться, когда откроются курорты. Еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% – за озеро Байкал и 10.08% – за курорты Краснодарского края.

Также в число популярных направлений для релакс-отдыха и лечения вошла Карелия.