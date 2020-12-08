Карелия попала в топ-регионов с самой вкусной едой в школьных столовых

Активисты Российского движения школьников провели мониторинг школьных столовых и составили рейтинг "вкусных" регионов.

По итогам исследования РДШ, рейтинг регионов с лучшим питанием возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идут Саратовская область и Ненецкий автономный округ. Затем следуют Амурская, Калужская области, Карелия, Оренбургская, Курганская области, Крым и Приморский край, пишут "Известия".

"Невкусный" топ возглавили Еврейская автономная область, Севастополь и Брянская область. Не нравится школьникам питание и в Липецкой, Челябинской области, Мордовии, Смоленской области, Хакасии, Нижегородской и Владимирской области.

Активисты оценили качество блюд, размер и температуру порций, график питания. В частности, график питания устраивает 67% школьников, размером порций довольны 62%, ассортиментом блюд — 57%, а качеством еды — 54,3%.

При этом температура подаваемых блюд устраивает всего 46,8%, то есть школьников продолжают кормить холодной едой.

Ребята присылали организаторам РДШ фотографии неприятно удививших их блюд. Там были гречка с сахаром, омлет с рыбой, плов без мяса и неопознанный, напоминающий слизь суп.

В удачных блюдах — оладушки и сырники со сгущенкой, плов, в котором много мяса, картофельное пюре с курицей и салат "Большая перемена", очень похожий на салат "Цезарь".

Ранее сообщалось, что родители смогут пожаловаться на плохое питание школьников через специальный сервис.