Родители смогут пожаловаться на плохое питание школьников через специальный сервис

В России запустят сервис для жалоб на организацию питания в школах.
Минпросвещения РФ запустит на госуслугах специальный сервис для сбора и анализа жалоб на организацию горячего питания в российских школах, сообщил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения, пишет издание "РИА Новости".
"В планах у нас сейчас запустить прямой канал жалоб по аналогии с тем механизмом, который был реализован коллегами по реализации мероприятий, связанных с выплатами по COVID медикам. То есть, непосредственно на портале госуслуг нами будет организован механизм", – сказал Родионов в ходе вебинара ОНФ по горячему питанию в школах.
Все жалобы, оставленные на портале, будут доводиться до специалистов ведомства. Центр принятия решений будет замкнут на уровне субъекта. Запуск канала на госуслугах даст министерству возможность "чувствовать систему изнутри", уточнил Родионов.
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