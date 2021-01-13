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Карелию причислили к аутсайдерам по дорожному строительству

Новости. Общество
10:13, 14 Января 2021
фото: © Правительство Карелии
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Карелию включили в список отстающих регионов по дорожному строительству.

Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании с членами кабмина. Основной темой встречи в правительстве стали результаты дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы, сообщает kremlin.ru.

Марат Хуснуллин в своем докладе отметил, что по объективно-субъективным причинам показатели кассы по некоторым регионам ниже, чем в 2019 году, - в их числе и Карелия.

"Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Республика Карелия, Республика Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейская автономная область. Показатели кассового исполнения ниже показателей 2019 года, все ниже, где-то в районе 93 процентов", - сказал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин поинтересовался, по каким причинам произошло неисполнение бюджета?

"Где-то чуть позже средства пришли. Где подрядчики обанкротились. Есть вопросы, где объективно не хватило рабочей силы, просто физически не смогли собрать: деньги во второй половине года пришли – не смогли собрать, - объяснил Марат Хуснуллин. - Мы детально всё рассмотрим, и я надеюсь, что в следующем году у нас таких неисполнений не будет".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-14 11:49:49
Что эта за новость? Обычное дело. Педриоты не умеют работать ... умеют хорошо брать откаты. )))
Гость
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