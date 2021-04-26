Реклама на сайте
Прислать новость
Заключенных в Карелии лечат от алкоголизма и наркомании с помощью гештальт-терапии 6
26.04.2021 18:40
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 11
26.04.2021 20:40
Американский ресторанный критик рассказала о поразившем ее блюде русской кухни 1
26.04.2021 23:30
Электромонтер, упавший вниз головой на площади в Петрозаводске, пришел в сознание 1
Сегодня 06:40
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
В России отмечен ажиотажный спрос на авиабилеты после объявления длинных выходных 5
26.04.2021 19:10

Карелия примет всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

Новости. Спорт
17:20, 27 Апреля 2021
фото: © Минспорта Карелии
Загрузка...

Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в конце мая в Медвежьегорске, сообщили в Минспорта Карелии.

Наша республика 23 мая встречает Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Мероприятие пройдет в Карелии уже в 15-й раз, но впервые состоится в Медвежьегорске.

«Российский Азимут» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.

По традиции форма проведения «Российского Азимута» позволит принять участие не только профессионалам, знакомым со спортивным ориентированием, но и обычным любителям активного отдыха на природе. Будут подготовлены маршруты для десяти возрастных категорий от 11 лет и до 65 лет и старше. Те же, кто не достиг 11-летнего возраста, смогут совершить прогулку с поиском контрольных пунктов вместе с родителями.

Отдельный маршрут будет ждать любителей скандинавской ходьбы, а на стартовой поляне можно будет сориентироваться в лабиринте. Для всех участников организаторы предусмотрели электронные карточки участника, памятные сувениры.

Желающие участвовать в соревнованиях либо приехать на мероприятие в качестве зрителей могут ознакомиться с более подробной информацией в паблике « Спорт — норма жизни Карелия».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 16:02
Обществоведение
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие 1
По количеству умерших на тысячу жителей республика откатилась в 2020 году к показателям «нулевых».
Первомай неотмененный 2
Сегодня 13:00
«У города должен быть свой характер» 6
Сегодня 11:50
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
23.04.2021 12:15
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:01
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»