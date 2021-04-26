Карелия примет всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в конце мая в Медвежьегорске, сообщили в Минспорта Карелии.

Наша республика 23 мая встречает Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Мероприятие пройдет в Карелии уже в 15-й раз, но впервые состоится в Медвежьегорске.

«Российский Азимут» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.

По традиции форма проведения «Российского Азимута» позволит принять участие не только профессионалам, знакомым со спортивным ориентированием, но и обычным любителям активного отдыха на природе. Будут подготовлены маршруты для десяти возрастных категорий от 11 лет и до 65 лет и старше. Те же, кто не достиг 11-летнего возраста, смогут совершить прогулку с поиском контрольных пунктов вместе с родителями.

Отдельный маршрут будет ждать любителей скандинавской ходьбы, а на стартовой поляне можно будет сориентироваться в лабиринте. Для всех участников организаторы предусмотрели электронные карточки участника, памятные сувениры.

Желающие участвовать в соревнованиях либо приехать на мероприятие в качестве зрителей могут ознакомиться с более подробной информацией в паблике « Спорт — норма жизни Карелия».