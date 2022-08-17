Карелия принимает участие в акции «Спасибо, учитель!»

Школьники городов и районов республики в преддверии нового учебного года выразили признательность педагогам.

В 79 регионах России, в том числе и в нашей республике, стартовала акция «Спасибо, учитель!». Она приурочена к началу учебного года и продлится до 31 августа. Цель — выразить благодарность и признательность педагогам за их труд.

«Благодарность учеников — это как финал всего действа, — говорит финалист конкурса „Учитель года-2021“, учитель английского языка в питкярантской школе № 1 Александр Якушев. — Мне очень приятно слышать слова благодарности от тех, кто уже окончил школу и нашел себя в жизни, от их родителей. В этот момент понимаешь, что трудился не напрасно».

Акцию придумали и инициировали представители нового Российского движения детей и молодежи. Напомним, оно было создано 20 июля и объединяет детей и подростков от 6 до 18 лет. Движение помогает проводить государственную политику в интересах детей и молодежи, занимается их досугом и создает возможности для развития и самореализации.

В Карелии первые поздравления прозвучали на традиционном августовском педагогическом форуме.

«Движение только зарождается, у нас это сделали ребята из „Российского движения школьников“ и юнармейцы. В зале было 450 педагогов со всех районов Карелии. Активисты вручили им открытки с очень красивыми словами», — рассказала заместитель министра образования Республики Карелия Наталья Волкова.

Принят участие в акции может каждый. Для этого достаточно поблагодарить своего учителя любым возможным способом.