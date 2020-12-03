Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО) 6
03.12.2020 19:44
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год 5
03.12.2020 20:40
Власти хотят убрать из городов СИЗО и колонии 7
03.12.2020 22:00
Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война 4
03.12.2020 21:05
Власти планируют, что 20% новоселов в Петрозаводске будут переезжать в коттеджи и таунхаусы 3
03.12.2020 15:40
В пятницу в Карелии вновь ожидается небольшое похолодание
03.12.2020 17:00
Власти Карелии обязались подключить к газовой трубе 16 тыс. домов за 5 лет 1
03.12.2020 15:02

Карелия простилась с педагогом, историком и краеведом Татьяной Осининой

Новости. Общество
11:09, 04 Декабря 2020
фото: Любовь Козлова
Загрузка...

Первого декабря в Кондопоге состоялось прощание с известным педагогом Татьяной Осининой.

Большую часть жизни Татьяна Осинина посвятила педагогической деятельности. Она работала преподавателем в профессиональном училище Кондопоги, где учила истории многих кондопожан. 

Татьяна Осинина увлекалась краеведением и являлась активным членом краеведческого клуба "Ома Коди – Родной дом". Она собирала и бережно хранила материалы о прошлом родного края, его жителях, передавала эти знания.

Почтить память Татьяны Осининой пришли близкие родственники, друзья и коллеги, а также бывшие ученики и горожане, хорошо знавшие Татьяну Александровну. 

В церемонии прощания также принял участие генеральный директор АО "Кондопожский ЦБК" Виктор Толстов. Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов направил из Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких по поводу смерти Татьяны Осининой.

"Мы потеряли замечательного, порядочного человека, неравнодушного к истории родного города и судьбам кондопожан. Татьяна Александровна была добрым другом Кондопожского ЦБК. Неожиданное известие о ее смерти потрясло нас всех до глубины души. Еще недавно мы завершили совместную работу с клубом над сборником, посвященным 90-летию Кондопожского ЦБК. В издание вошли статьи историков и краеведов, школьников и педагогов, в том числе, и статья Татьяны Александровны о легендарном директоре Кондопожского ЦБК – Виталии Александровиче Федермессере. Собранные ею факты о жизни и трудовом пути директора – наследие для города, наследие для Кондопожского ЦБК. В фонде нашей технической библиотеки и в музее комбината бережно хранятся экземпляры этой книги. Память о Татьяне Александровне навсегда сохранится в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с её родными, близкими и друзьями. Ее уход из жизни — это огромная потеря. Светлая память".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2020-12-04 11:48:40
Очень светлый, совестливый и талантливый человек, настоящий знаток и патриот своего края. Таким была Татьяна Александровна! Вечная память замечательному человеку!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 3
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»