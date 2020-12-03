Карелия простилась с педагогом, историком и краеведом Татьяной Осининой

Первого декабря в Кондопоге состоялось прощание с известным педагогом Татьяной Осининой.

Большую часть жизни Татьяна Осинина посвятила педагогической деятельности. Она работала преподавателем в профессиональном училище Кондопоги, где учила истории многих кондопожан.

Татьяна Осинина увлекалась краеведением и являлась активным членом краеведческого клуба "Ома Коди – Родной дом". Она собирала и бережно хранила материалы о прошлом родного края, его жителях, передавала эти знания.

Почтить память Татьяны Осининой пришли близкие родственники, друзья и коллеги, а также бывшие ученики и горожане, хорошо знавшие Татьяну Александровну.

В церемонии прощания также принял участие генеральный директор АО "Кондопожский ЦБК" Виктор Толстов. Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов направил из Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких по поводу смерти Татьяны Осининой.

"Мы потеряли замечательного, порядочного человека, неравнодушного к истории родного города и судьбам кондопожан. Татьяна Александровна была добрым другом Кондопожского ЦБК. Неожиданное известие о ее смерти потрясло нас всех до глубины души. Еще недавно мы завершили совместную работу с клубом над сборником, посвященным 90-летию Кондопожского ЦБК. В издание вошли статьи историков и краеведов, школьников и педагогов, в том числе, и статья Татьяны Александровны о легендарном директоре Кондопожского ЦБК – Виталии Александровиче Федермессере. Собранные ею факты о жизни и трудовом пути директора – наследие для города, наследие для Кондопожского ЦБК. В фонде нашей технической библиотеки и в музее комбината бережно хранятся экземпляры этой книги. Память о Татьяне Александровне навсегда сохранится в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с её родными, близкими и друзьями. Ее уход из жизни — это огромная потеря. Светлая память".