Последний день апреля в Карелии будет снежным

Гидрометцентр Карелии рассказал о погоде на пятницу, 30 апреля.

В Петрозаводске по-прежнему будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до-1, -3°С, днем поднимется до +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер днем юго-западный, ночью северо-западный, западный умеренный.

Ночью похолодает до -1 до -6°С, днем воздух прогреется до +5, +10, на севере будет прохладнее — до +1,+6°С.