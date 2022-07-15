Карелия собирает книги для детей Донбасса

К сбору художественной и обучающей литературы для ребят из ДНР и ЛНР присоединились известные жители республики

В республике продолжается сбор помощи для жителей Донецкой и Луганской народной республик. С сейчас к традиционным продуктам и вещам первой необходимости добавился еще один важный пункт — детям Донбасса нужны книги на русском языке.

Это может быть художественная и учебная литература: издания русской классики и современных авторов, произведения, которые входят в школьную программу, энциклопедии для школьников и хрестоматии для внеклассного чтения, публицистика, книги-игрушки для малышей, специализированная литература для детей.

Как пояснили в региональной общественной приемной партии «Единая Россия», принимается литература на русском языке, это могут быть как новые книги, так и издания прежних лет, но желательно не старше 2015 года выпуска. Книги б/у должны быть в отличном состоянии, а учебная литература соответствовать российским образовательным стандартам.

К сбору книг уже присоединились известные жители Карелии.

«Любая детская книга, хрестоматия, энциклопедия или сказки, для школьников и дошкольников, для малышей — большой подарок для детей», — пишет на своей странице член Общественной палаты Карелии, атаман ГКО «Петрозаводское» Наур Гокинаев.

Поэт и общественник Александр Каширин рассказал о том, что сам принял участие в сборе книг.

А педагог лоухской средней школы, учитель начальных классов и участница Форума классных руководителей Анастасия Лохова организовала сбор книг у себя в поселке.

«Приглашаю принять участие в сборе детской литературы, — сообщила Анастасия Леонидовна на своей странице в соцсети. — Организую сбор новых книг и журналов для детей ДНР и ЛНР, пишите мне в личные сообщения».

А все петрозаводчане могут принести книги в пункт сбора помощи на базе Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, каб. 61. Пункт работает по будням с 9:00 до 17:30. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (8142) 76-74-54.