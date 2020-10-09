Карелия совершила культурный прорыв за 1,5 млрд рублей

Общий объем средств, выделенных на модернизацию отрасли в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, составляет более 1,5 млрд рублей.

В минувший четверг Петрозаводск посетила Статс-секретарь − заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.

К юбилею Карелия приводила в порядок не только дороги, больницы, школы, различные объекты инфраструктуры, но учреждения культуры и памятники, которых ждет новая жизнь. И в культуру были вложены немалые деньги. Как отметила заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник, общий объем средств, выделенных на модернизацию отрасли в рамках работы Госкомиссии, составляет более 1,5 млрд рублей. В 2013 году отдельным распоряжением российского правительства был утвержден План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 100-летия образования Карелии на 2018-2020 годы. Он включил в себя событийные, гастрольные, культурно-массовые мероприятия, выставочные проекты, книгоиздание и проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. На 25 таких мероприятий было выделено 303,8 млн рублей, из которых 282 млн рублей – средства федерального бюджета.

"Сделан огромный прорыв, видный невооруженным взглядом для всех, кто был в Карелии раньше", – сказала замминистра культуры России Алла Манилова,

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