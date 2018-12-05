Карелия стала аутсайдером рейтинга устойчивого развития арктических регионов России

Опрос жителей девяти регионов, входящих в арктический пояс, показал, где жить хорошо, а где не стоит.

Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) представил народный рейтинг устойчивого развития арктических регионов России, пишет ТАСС. Их жители назвали лидерами рейтинга Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Чукотский и Ненецкий автономные округа. Архангельская область и Карелия стали аутсайдерами рейтинга.

Исследование проводилось с июля этого года. В опросе социологов приняли участие 3600 жителей девяти регионов, входящих в арктический пояс. Ученых интересовали вопросы об экономике, экологии и социальной сфере, составленные на основе комплексного подхода к устойчивому развитию территорий.

"Согласно "Народному полярному индексу", на первом месте оказался ЯНАО (59 баллов), на втором месте - Чукотка (56 баллов) и на третьем - НАО (55 баллов). А аутсайдерах - Архангельская область и Карелия", - цитирует ТАСС руководителя исследования, кандидата психологических наук Румию Ромашкину.

По данным исследования, наиболее острой для арктических регионов сейчас проблема низких зарплат и низкого уровня жизни (ее отметили жители всех девяти регионов). Второе место по злободневности делят проблемы в сферах ЖКХ (актуальны для всех регионов, кроме НАО, Карелии и Чукотки) и здравоохранения (для всех, кроме районов Красноярского края). Безработица имеет важнейшее значение в Карелии и НАО, высокая инфляция - в Красноярском крае, отметила Ромашкина.

"Основными экологическими проблемами являются загрязнение рек, водоемов и морского побережья (во всех регионах), свалки и полигоны промышленных и бытовых отходов (отмечают везде, кроме Якутии). На третьем месте в целом - проблема загрязнения воздуха. В НАО, Карелии и Якутии в число лидеров попала проблема плохого качества питьевой воды; на Чукотке и в ЯНАО - проблема невывоза металлолома и строительного мусора; в Якутии - вырубка лесов, лесные пожары", - говорится в тексте исследования.