Карелия стала лидером по доле погибших от пожаров лесов в 2021 году

В Рослесинфорге назвали регионы, где больше всего погибло леса от пожаров в прошлом году.

Доля погибших от пожаров лесов по отношению к общей площади земель лесного фонда, пройденных пожарами, стала рекордной низкой с 2011 года и составила меньше 1%, или 57 тыс. га. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Рослесинфорг (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

«Пожары не уничтожают леса полностью, зачастую поврежденным деревьям требуется около двух лет, чтобы восстановиться без помощи человека. Как правило, лесные потери от пожаров за один год составляют меньше 1% от общей, пройденной огнем территории. Например, за последние четыре года картина выглядит следующим образом. Площадь лесных земель, пройденная пожарами на землях лесного фонда, в 2018 году составила 7,4 млн га, в 2019 году — 8,7 млн га, в 2020 году едва превысила 7 млн га, а в 2021 году распространилась на 8,2 млн га. При этом доля погибших лесов от пожаров текущего года составляла в 2018 году — 0,3%, в 2019 — 0,69%, в 2020 — 0,16% и в 2021 году — 0,26%», — цитирует пресс-служба директора Рослесинфорга Павла Чащина.

По его словам, если в 2011 году доля погибших деревьев составляла 17,8%, то к концу 2021 года, с учетом накопленного ущерба от пожаров 2022 года и всех прошлых лет, показатель составил только 0,7%, или 57 тыс. га, что по площади примерно равно княжеству Андорра.

«В прошлом году наиболее масштабные территории распространения огня зафиксированы в Якутии — более 6,7 млн га. А погибло деревьев от пожара того года 2,06 тыс. га, что составило 0,0003% территории, охваченной пожарами. Больше всего в 2021 году погибло от пожаров леса в Карелии — 8,8 тыс. га, на втором месте — Челябинская область — 4,8 тыс. га», — подсчитали в ведомстве.

Ранее сообщалось, с начала сезона в лесах республики возникло 60 лесных пожаров на площади 117,1 га. В прошлом году на эту дату произошло 277 лесных пожаров на площади 14898,3 га. Доля ликвидированных лесных пожаров в первые сутки – 100 %.