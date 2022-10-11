Карелия стала самым дорогим регионом России для туристов, едущих отдыхать на Новый год

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха на новогодние праздники 2023.

Как сообщает ТурСтат, рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санаториях России при заезде на три дня с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

Дороже всего в СЗФО обойдется пребывание в Новогоднюю ночь в санаториях Карелии (15 600 рублей), Калининградской области (15 730 рублей) и Санкт-Петербурга (15 800 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры, но исключает новогодний банкет.

Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Москвы (15 120 рублей) и Московской области (14 850 рублей).