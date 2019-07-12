Карелия станет первой, где начнет работать суперсервис по исполнительным делам

В тестовом режиме суперсервис начнёт работу уже в октябре этого года — пока только в Карелии.

Граждане и бизнес смогут в режиме онлайн получать услуги, связанные с исполнительным делопроизводством. Это станет возможным благодаря суперсервису, разработанному в рамках национальной программы "Цифровая экономика", пишет "Парламентская газета".

Концепцию суперсервиса и этапы и её реализации одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый вице-премьером Максимом Акимовым.

Пользователи портала госуслуг смогут следить за стадиями процесса снятия ограничения выезда за пределы России, подавать заявления и ходатайства, а также получать уведомления из ФССП, взаимодействовать с ведомством удалённо по Интернету. Кроме того, сервис поможет погасить задолженность до возбуждения исполнительного производства.

При желании можно будет получать уведомления от служб судебных приставов через банки, которые предоставят необходимые технические возможности.

Работа суперсервиса позволит повысить точность и оперативность предоставляемой информации, а также на 50% сократит нагрузку ФССП, банков и других органов, которые сейчас гражданам приходится посещать лично.

В тестовом режиме суперсервис начнёт работу уже в октябре этого года – пока только в Карелии.