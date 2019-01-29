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Новости. Общество
17:20, 29 Января 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Карелия станет пилотной площадкой по поддержке и продвижению деятельности Особо охраняемых природных территорий

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Карелия станет одной из трех пилотных территорий в России по поддержке и продвижению деятельности Особо охраняемых природных территорий, сообщили в ГБУ "Информационный туристский центр РК".

Проект предполагает вовлечение местных и инициативных жителей в активную работу по поддержке ООПТ, продвижению деятельности природных резерватов, а также развитию Движения друзей заповедных островов.

Предполагается, что модели, созданные в Карелии, на Кавказе и в Забайкалье, помогут другим регионам активизировать деятельность самих особо охраняемых природных территорий и дадут новый импульс для их продвижения на различные общественные площадки, а также будут способствовать привлечению туризма и бизнеса в эту сферу.

Участники проекта и круглого стола, организованного Экоцентром "Заповедники", побывали на выставке "Первозданная природа", где был представлен природный потенциал Карелии, провели ряд встреч с представителями других регионов России.

Одним из крупнейших мероприятий, связанных с развитием Движения, станет Международный Слет друзей заповедных островов, который пройдет в Петрозаводске с 23 по 26 сентября. Его организации и проведению были посвящены отдельные встречи.

 

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Комментарии

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Смалик
2019-01-29 18:27:10
Есть ещё что охранять?
однозначно
2019-01-29 18:10:48
Ловко бюджет осваивают.
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