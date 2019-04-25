Карелия теряет нетронутую тайгу

За последнее десятилетие в республике исчезло более 130 тысяч гектаров малонарушенных лесов.

Такие данные были приведены на заседании "круглого стола" по проблемам сохранения и использования лесов высокой природоохранной ценности, которое состоялось 25 апреля в Петрозаводске при поддержке российского отделения Всемирного фонда дикой природы WWF . В обсуждении ситуации вокруг малонарушенных лесов Карелии приняли участие руководители республиканского министерства природных ресурсов и экологии, представители Карельского научного центра Российской академии наук, Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, российского офиса Лесного попечительского совета FSC, региональной природоохранной организации "СПОК" и WWF России, а также нескольких лесопромышленных компаний, арендующих лесной фонд на территории республики.

Выступая на встрече, руководитель карельской природоохранной организации "СПОК" Ольга Ильина напомнила собравшимся о нескольких исследованиях потерь малонарушенных лесов, которые проводились на Северо-Западе страны. По словам эколога, в последнее десятилетие наиболее серьезно пострадала нетронутая тайга в соседней с Карелией Архангельской области, однако и в республике идет стремительное исчезновение уникальных малонарушенных лесов, для восстановления которых потребуются сотни лет. Так, за период с 2009 по 2014 годы площадь малонарушенных лесов сократилась в Карелии на 5,8%, а в последующие три года – еще минимум на 2%. Сейчас их доля – около 10% от площади всех лесов региона, и значительная их часть не имеет статуса охраняемой природной территории.



Руководитель "СПОК" Ольга Ильина. Фото: Валерий Поташов

"Мы идем по пути интенсивного лесопользования, – отметила Ильина. – В Карелии будет увеличиваться интенсивность рубок ухода, человек будет активно формировать насаждения в лесу. Это путь уже прошли Финляндия и Швеция. На сегодняшний день у них из 20 тысяч простых лесных видов треть находится в Красной книге из-за того, что в результате интенсивного лесопользования и вырубки старых лесов исчезает огромное количество местообитаний важных для этих видов. Республике важно развивать интенсивное лесопользование, потому что нам нужно получать древесину на уже освоенных лесных территориях. Мы поддерживаем эту идею, потому что нам нужно прекратить промышленную экспансию в нетронутые массивы. Но нам нужно понимать, что для устойчивого развития интенсивного лесопользования необходимо создавать сеть охраняемых участков".

Однако заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев заявил, что отношение его ведомства к лесам высокой природоохранной ценности – неоднозначное, потому что такого понятия в Лесном кодексе России до сих пор нет. Как заявил Шарлаев, лесопромышленные компании вынуждены выполнять природоохранные требования международного рынка, который вынуждает лесозаготовителей сохранять ценные леса, но республиканские власти намерены добиваться от арендаторов выполнения взятых на себя обязательств по освоению расчетной лесосеки.



Заместитель министра Сергей Шарлаев. Фото: Валерий Поташов

"Давайте полностью закроем лесопользование на территории субъекта! – заметил в пылу полемики карельский замминистра. – Я не против! Нам только легче будет – рубок нет, лесовосстановления делать не надо, останется одна охрана лесов!".

Но представители лесопромышленных компаний предложили правительственному чиновнику создать в Минприроды Карелии рабочую группу по лесам высокой природоохранной ценности, которая бы позволила всем заинтересованным сторонам – бизнесу, власти и экологическим активистам – урегулировать конфликтные вопросы.