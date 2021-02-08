Карелия вдохновила Мишустина на запуск идеи использования плавучих домов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представителям федеральной власти выдвинуть идеи по использованию плавучих домов.

Премьер Михаил Мишустин поручил до 1 июня представить предложения по использованию самоходных домов на воде (хаусботов). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сообщается, что это поручение разработано Мишустиным после того, как он вернулся из Карелии. Оно дано Минприроды, Минстрою, МЧС России, Росприроднадзору, Росреестру.

"Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования "хаусботов" на водных объектах. Срок – 1 июня 2021 года", - говорится в поручении премьера после поездки в Карелию.

Ранее Парфенчиков назвал главный итог визита Мишустина в Карелию.