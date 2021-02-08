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Карелия вдохновила Мишустина на запуск идеи использования плавучих домов

Новости. Общество
13:48, 09 Февраля 2021
фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представителям федеральной власти выдвинуть идеи по использованию плавучих домов.

Премьер Михаил Мишустин поручил до 1 июня представить предложения по использованию самоходных домов на воде (хаусботов). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сообщается, что это поручение разработано Мишустиным после того, как он вернулся из Карелии. Оно дано Минприроды, Минстрою, МЧС России, Росприроднадзору, Росреестру.

"Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования "хаусботов" на водных объектах. Срок – 1 июня 2021 года", - говорится в поручении премьера после поездки в Карелию.

Ранее Парфенчиков назвал главный итог визита Мишустина в Карелию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-09 16:48:29
Это уже тенденция - приезжих на какую-то фигню пробивает :)
Уж не знаю на шо и думать, шо за фактор так на них всех влияет: патогенный или психотропный?
Горожанин
2021-02-09 14:54:42
А мне идея нравится! В оригинальности мышления не откажешь. Вдруг будут востребованы состоятельными людьми. Или например вахтовиками и другими службами.
А еще можно строить плавучие заводы. И, естественно, магазины на воде. Ресторан плавучий у нас уже был...
User
2021-02-09 14:34:55
Данное предложение явно не для владельцев 11-метровых студий в замкадье. Тогда для кого? Судя по "хаусботу" Нелидова, спросом такие штуки не пользуются.
кир
2021-02-09 15:03:02
User, тебе то, что сторожу, изнывающему от безделья? Уехал и бейся за счастье мегаполисного народа. Или уехал из деревни и стал великим? А деревня из тебя не уйдет никогда. Потому как нигде не учился и работать не хочешь и не умеешь. Сторож - вершина твоей карьеры.
нетюлень
2021-02-09 16:17:25
кир, не взяли тебя в Лугу, сколько ни старался. А так дысал... "Деревня из тебя не уйдёт никогда" - вот уж расчехлился радетель за русский народ. За питерскую прописку радетель.
User
2021-02-09 15:35:18
Выноси лоток, не отвлекайся!
елпидифор
2021-02-09 14:33:19
Ребята, это же в масштабах республиканского бюджета - полный бред. Клуб "Полярный Одиссей" уникальные хаус-боты строил десять лет назад..
однозначно
2021-02-09 14:40:39
елпидифор, твой одиссей тоже говно за борт выплескивает. Нашел чем гордиться.
Вася
2021-02-09 14:22:03
халупа вся в плесени, аквадискотека не работает,
однозначно
2021-02-09 14:09:19
Зафекалят похлеще форели
Беня
2021-02-09 16:45:35
О!!!
zanoza
2021-02-09 13:59:35
А может блоху подкуём, тоже получится оригинально :)
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