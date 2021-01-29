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29.01.2021 19:10

Парфенчиков назвал главный итог визита Мишустина в Карелию

Новости. Общество
13:09, 30 Января 2021
фото: Артур Парфенчиков в "ВКонтакте"/vk.com/id419407976
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги рабочей поездки премьер-министра правительства России Михаила Мишустина в Петрозаводск.

"Считаю, что один из главных итогов – это поддержка нашего предложения о строительстве нового хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи. Учреждение с Михаилом Владимировичем посетили лично…

В новом хирургическом корпусе, проект которого должен быть готов в июле текущего года, планируется разместить 12 операционных залов, противошоковую операционную, вертолетную площадку на крыше, подземную парковку и газовую котельную. Новый корпус расположится на месте нынешней парковки и будет соединен с основным корпусом трехуровневым переходом", - отметил руководитель республики.

Сколько средств требуется на хирургический корпус, читайте в рубрике "Прямая речь".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-30 15:05:24
Обнуление Васи пройдет естественным путем.
Вася
2021-01-30 14:46:14
слава богу, что у России есть регулятор цен на макароны .. с ним россияне не пропадут.... ведь нет ничего вкуснее макарон
Вася
2021-01-30 14:17:50
обнуление дало время на раскачку, лет двадцать ещё есть.
Изя
2021-01-30 14:37:34
Вася, типа " люди -вы лохи " )))) :)
Paco
2021-01-30 14:14:03
Остальное просто покрасят :)))
Вася
2021-01-30 13:49:59
"Они же дети"
Вася
2021-01-30 13:45:33
какая-то хреновая у вас жизнь )
Саныч
2021-01-30 13:26:00
Главный итог - бабульку на ноги на перекрестке поставили, все остальное - спа-салоны в Беломорске и пудожские ривьеры.
David
2021-01-30 13:15:57
Лучше расскажете зачем он РЕАЛЬНО приезжал. :)
кир
2021-01-30 13:57:05
David, не скажут никогда. Это государственная тайна.
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