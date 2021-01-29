Парфенчиков назвал главный итог визита Мишустина в Карелию

Глава Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги рабочей поездки премьер-министра правительства России Михаила Мишустина в Петрозаводск.

"Считаю, что один из главных итогов – это поддержка нашего предложения о строительстве нового хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи. Учреждение с Михаилом Владимировичем посетили лично…

В новом хирургическом корпусе, проект которого должен быть готов в июле текущего года, планируется разместить 12 операционных залов, противошоковую операционную, вертолетную площадку на крыше, подземную парковку и газовую котельную. Новый корпус расположится на месте нынешней парковки и будет соединен с основным корпусом трехуровневым переходом", - отметил руководитель республики.

Сколько средств требуется на хирургический корпус, читайте в рубрике "Прямая речь".