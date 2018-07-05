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Новости. Общество
15:53, 05 Июля 2018

Карелия вошла в топ-10 худших регионов по безопасности питьевой воды

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Почти 20% населения Карелии употребляет питьевую воду, не соответствующую требованиям безопасности, – по этому показателю республика вошла в десятку самых неблагополучных регионов РФ.

Об этом говорится в докладе Росприроднадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году".

По доле населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, Карелия заняла 66 место в рейтинге российских регионов.

Хуже всего ситуация в сельских населенных пунктах Карелии. Доля проживающего там населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет менее 58%. По этому показателю Карелия заняла 69 место в рейтинге.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-07-05 17:12:32
Хотя бы учились у соседей, бестолковые.
Сеня
2018-07-05 16:38:36
Вода хреновая , зато живём по Карелиястату долго .
Гость
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