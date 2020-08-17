Карелия вошла в число лидеров по мягкости "коронавирусных" ограничений для бизнеса

Рейтинг регионов по уровню ограничений для бизнеса в период пандемии коронавируса показал, что в Карелии одна их самых благополучных ситуаций в стране.

Исследование проводили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Содержание документа приводит РБК.

Уровень открытости бизнеса в регионах рассчитывался на основе статуса ограничений по 18 направлениям ведения предпринимательской деятельности. Максимально открытые сферы деятельности получали 1 или 1,5 балла, частично открытые — 0,5 балла, минимально открытые — 0 баллов. Есть не мало регионов, где власти открывают меньше сфер бизнеса, чем допускают требования Роспотребнадзора. В Карелии это не так. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".