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Карелия вошла в число лидеров по мягкости "коронавирусных" ограничений для бизнеса

Новости. Общество
16:26, 17 Августа 2020
фото: pixabay
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Рейтинг регионов по уровню ограничений для бизнеса в период пандемии коронавируса показал, что в Карелии одна их самых благополучных ситуаций в стране.

Исследование проводили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Содержание документа приводит РБК.

Уровень открытости бизнеса в регионах рассчитывался на основе статуса ограничений по 18 направлениям ведения предпринимательской деятельности. Максимально открытые сферы деятельности получали 1 или 1,5 балла, частично открытые — 0,5 балла, минимально открытые — 0 баллов.

Есть не мало регионов, где власти открывают меньше сфер бизнеса, чем допускают требования Роспотребнадзора. В Карелии это не так.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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