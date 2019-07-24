Карелия вошла в число лидеров по штрафам за нарушение ПДД

Опубликовано исследование, где в России самые дисциплинированные водители.

Больше всех штрафов за последние полгода получили водители Ненецкого автономного округа. Карелия — на втором месте, Московская область — на третьем, Астраханская область на четвертом. Москва замыкает пятерку самых штрафоопасных регионов России, сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на исследование "Штрафы ГИБДД".

А самыми дисциплинированными стали водители в Амурской области; на втором месте — Иркутская область, далее идет Хакасия. Четвертое и пятое место занимают Магаданская область и Якутия.

На сайте уточняется, что в основу анализа легли исследования о количестве населения на 1 января нынешнего года и данные о выписанных штрафах в 2019 году в разбивке по областям России.