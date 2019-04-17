Карелия вошла в число лидеров рейтинга кредитоспособности регионов

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Республика Карелия вошла в число регионов, у которых по итогам 2018 года максимально вырос индекс кредитоспособности.
Информация о динамике индекса кредитоспособности содержится в документе, который подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу агентства экономической информации "Прайм".
Карелия вошла в число лидеров роста вместе с такими регионами, как Томская область, Архангельская область, Ставропольский край, Тверская область, Белгородская область, Республика Хакасия, Калининградская область, Республика Калмыкия, Республика Коми. В этих субъектах по итогам 2018 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 10 пунктов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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