Карелия вошла в число лидеров рейтинга кредитоспособности регионов

Республика Карелия вошла в число регионов, у которых по итогам 2018 года максимально вырос индекс кредитоспособности.

Информация о динамике индекса кредитоспособности содержится в документе, который подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу агентства экономической информации "Прайм".

Карелия вошла в число лидеров роста вместе с такими регионами, как Томская область, Архангельская область, Ставропольский край, Тверская область, Белгородская область, Республика Хакасия, Калининградская область, Республика Калмыкия, Республика Коми. В этих субъектах по итогам 2018 года индекс кредитоспособности вырос более чем на 10 пунктов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".