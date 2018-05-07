10:26, 07 Мая 2018
Карелия вошла в число регионов-лидеров по эффективности и прозрачности госзакупок
По теме
Загрузка...
В Москве объявили результаты ежегодного Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов.
Карелия второй год подряд стала одним из лидеров рейтинга, в том числе, став победителем по критерию "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок".
Также республика награждена дипломом "За развитие методологии и достигнутые высокие показатели в Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов".
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
03.05.2018, 12:51
04.05.2018, 06:40
01.05.2018, 11:20
01.05.2018, 12:50
02.05.2018, 09:39
Аналитика
03.05.2018 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
03.05.2018 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
Медиа
04.05.2018 12:18
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии