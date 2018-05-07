Карелия вошла в число регионов-лидеров по эффективности и прозрачности госзакупок

В Москве объявили результаты ежегодного Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов.

Карелия второй год подряд стала одним из лидеров рейтинга, в том числе, став победителем по критерию "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок".

Также республика награждена дипломом "За развитие методологии и достигнутые высокие показатели в Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов".

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".