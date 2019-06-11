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Новости. Экономика
13:25, 11 Июня 2019

Карельское предприятие добилось высокой оценки во всероссийском конкурсе

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Накануне своего 90-летия Кондопожский ЦБК получил отличное известие — его продукция удостоена "Знака качества XXI века" платинового и золотого достоинства.

АО "Кондопожский ЦБК" приняло участие в сорок первом конкурсе "всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века", который проходил с 15 января по 25 мая 2019 г. в г. Москве.

Конкурс был организован ФБУ "Ростест-Москва", ООО "Амскорт Интернэшнл" при поддержке Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства экономического развития РФ.

В прошлом году предприятие уже заявляло для участия в этом конкурсе образцы своей продукции. Были представлены бумага газетная марки "О" массой 45,0 г/м² и 48,8 г/м² (производится в соответствии с ГОСТ 6445-74 "Бумага газетная. Технические условия") и бумага газетная тонкая марки "О" массой 42,0 г/м² (производится в соответствии с ТУ 5431-004-18022154-2011 "Бумага газетная тонкая. Технические условия"). Высшую оценку экспертов получили оба представленных к конкурсу образца продукции: бумага газетная и бумага газетная тонкая. Кроме того, предприятие получило право маркировать свою продукцию соответствующим Знаком на безвозмездной основе в течение двух лет.

Для участия в конкурсе 2019 года были подготовлены и направлены в экспертную комиссию образцы трёх видов продукции, которая производится на АО "Кондопожский ЦБК". Первые два — те же, что участвовали в прошлом году — бумага газетная и бумага газетная тонкая.

Третий образец — бумага для внутренних слоев гофрированного картона марки "Б-2" массой 80 г/м² (производится в соответствии с СТО 33039595-008-2019 "Бумага для внутренних слоев гофрированного картона"). Кроме того, специалистами предприятия были предоставлены документы на данные виды бумаг в соответствии с требованиями конкурса.

По результатам конкурса АО "Кондопожский ЦБК" стало лауреатом, а газетная бумага и бумага газетная тонкая были удостоены "Знака качества XXI века" платинового достоинства, бумага для внутренних слоев гофрированного картона — "Знака качества XXI века" золотого достоинства.

Кроме того, предприятие получило право маркировать свою продукцию соответствующим Знаком на безвозмездной основе в течение двух лет.

Это достижение в очередной раз доказывает, что бумага, которая производится на предприятии, имеет высокое качество и конкурентоспособна как в России, так и во всем мире.

Текст, фото редакции газеты "Авангард"

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