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Карелия вошла в число регионов с самыми высокими показателями суточной заболеваемости COVID-19

Новости. Общество
10:52, 17 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова включила Республику Карелия в список регионов, в которых отмечаются наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки.

По информации Роспотребнадзора, самые высокие показатели суточной заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения обнаружены в Карелии, Республике Алтай, Мурманской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По данным на вторник, 17 ноября, в Карелии официально обнаружено 10768 инфицированных COVID-19. Число жертв пандемии в республике достигло 75 человек.

 

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