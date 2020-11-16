За сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 159 человек

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 159 человек. Из этого числа заболевших – 117 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести, 1 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 17 ноября достигло 10768 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 81 человек, в Сегежском районе – 11 человек ( Сегежа – 10, поселок Надвоицы – 1), в Кеми – 4 человека, в Кондопоге – 10 человек, в Беломорске – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 6 человек (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 2, поселок Пиндуши – 3), в Пудоже – 1 человек, в Олонце – 4 человека, в Суоярвском районе – 6 человек (Суоярви – 4, поселок Лахколампи – 1, поселок Поросозеро – 1), в Костомукше – 4 человека, в поселке Муезерский – 3 человека, в Пряжинском районе – 5 человек (Пряжа – 1, поселок Чална – 1, поселок Сяпся – 1, деревня Виданы – 1, село Ведлозеро - 1), в Прионежском районе – 22 человека (поселок Чална-1 – 1, деревня Ужесельга – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Новая Вилга – 1, село Заозерье – 3, деревня Суйсарь – 1, поселок Пухта – 1, СНТ "Ясная поляна" - 1, деревня Шуйская Чупа - 1 , СНТ "Белые ключи" - 1, деревня Нижний Бесовец – 1, поселок Шуя – 5, СНТ "Верховье-2" - 1, поселок Мелиоративный – 1, урочище Лососинное – 1).

Выздоровели за время пандемии в Карелии 5244 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 73 пациента: в Петрозаводске – 68, в Олонецком районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Пряжинском районе – 2, в Сортавальском районе – 1.

За минувшие 24 часа скончались три человека, заболевших коронавирусом. Общее число умерших в республике от коронавируса – 75 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1684 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1327,9 случая, по Северо-Западу – 1654.