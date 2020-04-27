Карелия вошла в число самых безопасных регионов Северо-Запада по коронавирусу

В Карелии зарегистрировано меньше всего зараженных коронавирусной инфекцией по сравнению с другими субъектами СЗФО.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом привел относительные показатели заболеваемости COVID-19 в субъектах СЗФО. В лидерах оказались Мурманская область (130,9 заболевших на 100 тысяч человек), Республика Коми (69,8) и Санкт-Петербург (60,9), пишет "Росбалт".

В Ленобласти показатель составил 41,2, а в Новогородской области – 40. В Калиниградской области выявлено 26,7 заболевших на 100 тысяч, а в Ненецком АО – 25 на 100 тысяч человек. Меньше всего зараженных в Вологодской области (13,1) и Карелии (9 человек на 100 тысяч населения).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.